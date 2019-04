Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei Nässe

Kirn, B41 (ots)

Am 28.04.2019 um 21.00 Uhr befuhr der 25jährige Fahrer eines PKW Nissan die B41 aus Richtung Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Unmittelbar nach dem Hellbergtunnel verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell