Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Kirn (ots)

Am 28.04.2019 um 23.30 Uhr befuhr der 36jährige Fahrer eines Opel Kastenwagens in Kirn die Königsberger Straße aus Richtung Karl-Reidenbach-Straße kommend in Fahrtrichtung Stettiner Straße. In Höhe der Hausnummer 58 stieß er frontal gegen den Baum einer einseitigen Fahrbahnverengung und den daneben angebrachten Metall-Poller. Da der Fahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, wurde er beim Aufprall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten beim Fahrer Anzeichen auf einen möglichen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Urin-Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe Amphetamin. Es wurde daher beim Fahrer eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

