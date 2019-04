Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zwei hochwertige Fahrräder entwendet

Kirn (ots)

Im Zeitraum vom Donnerstag 25.04.2019 bis Sonntag 28.04.2019, 20.00 Uhr wurden aus einem verschlossenen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße in Kirn zwei hochwertige Fahrräder entwendet. An dem Holzverschlag wurde das Vorhängeschloss gewaltsam geöffnet und ein Elektrofahrrad (sog. Pedelec) der Marke TREK, Farbe Grau im Wert von ca. 4.800 Euro sowie ein Mountainbike im Wert von ca. 2.000 Euro entwendet.

Zeugen bzw. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell