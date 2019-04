Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Bad Sobernheim: Körperverletzung mittels Messer

Kirn (ots)

Am Sonntag, den 28.04.2018, gegen 02.25 Uhr kam es vor einer Kneipe in der Bahnhofstraße in Bad Sobernheim zu einer Körperverletzung. Als Tatwerkzeug wurde ein Messer eingesetzt und der Geschädigte damit an der Schulter verletzt. Dieser wurde mit einer blutenden Wunde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Angreifer ärgerte sich wohl über seinen Rauswurf aus der Kneipe, nachdem er zuvor dort randalierte. Seinen Frust ließ er dann an einem unbeteiligten Dritten aus.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn oder Außenstelle bei VG Bad Sobernheim erbeten.

