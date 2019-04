Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Bad Sobernheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurde eine Polizeistreife gegen 00:05 Uhr auf einen Pkw aufmerksam, welcher das Industriegebiet von Bad Sobernheim befuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36-jährige, in der Verbandsgemeinde Rüdesheim/Nahe wohnende Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für eine aktuelle Drogeneinwirkung. Dies bestätigte ein Vortest, der auf die Wirkstoffe Amfetamin und THC positiv reagierte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet. Der 36-Jährige wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

