Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Raubdelikt am Ostermontag

Bad Sobernheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22.04.2019 zeigte ein 29-jähriger aus Bockenau an, dass er eine halbe Stunde zuvor, also gegen 06.00 Uhr auf dem Parkplatz des Netto in Bad Sobernheim von zwei Männern verprügelt und ausgeraubt worden sei. Zuerst sei er mit einer Frau zusammen über den Parkplatz gegangen, als zwei Bekannte der Frau hinzukamen und den Anzeiger tätlich angegriffen hätten. Als der 29-jährige wieder zu sich gekommen sei, hätten sein Handy und seine Geldbörse gefehlt. Der Anzeiger war alkoholisiert und seine Angaben waren zum Teil widersprüchlich. Das Handy konnte in der Folge aufgefunden werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten die 3 Tatverdächtigen benannt werden. Die Wohnungen der Tatverdächtigen wurden nach richterlicher Anordnung durchsucht, jedoch konnte die Geldbörse nicht aufgefunden werden. Etwaige Zeugenhinweise melden Sie bitte der Polizei in Kirn, oder jeden anderen Polizeidienststelle.

