Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkerhsunfallflucht; Zeugen gesucht

Kirn, Jakob-Müller-Straße (ots)

Am 20.04.2019 wurde zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr ein auf dem Lidl-Parkplatz abgestellter Seat Ibiza beschädigt. Dies entweder durch einen Einkaufswagen oder ein anderes Fahrzeug. Der Schadensverursacher entfernte sich jedenfalls unerlaubt von der Unfallstelle. Der 30 jährigen Geschädigten entstand so ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn erbeten.

