Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung an PKW

Simmertal, Ulrich-Fabry-Straße (ots)

In der Nacht vom 19.04.2019 auf den 20.04.2019 öffneten bislang unbekannte Täter eine Garage in der Ulrich-Fabry-Straße in Simmertal. In der Garage war ein BMW X1 abgestellt. Diesen zerkratzten die Eindringlinge sodann mit einem spitzen Gegenstand. An dem BMW entstand letztendlich ein Lackschaden im vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn oder auch an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

