POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Zweiradfahrer

Bad Sobernheim (ots)

Am 18.04.2019, gegen 17:45 Uhr, ereignete sich am Kreisverkehr Monzinger Straße / Kuhweg ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW (roter Toyota Yaris) und eines Zweirads. Der PKW wollte vom Kuhweg kommend in den Kreisverkehr einfahren, als plötzlich das Zweirad von links kommend ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Zweiradfahrer stürzte. Der PKW Fahrer half dem Zweiradfahrer wieder auf die Beine, wollte sich die notwendigen Daten notieren, jedoch fuhr der Zweiradfahrer unvermittelt und entgegen der Einbahnstraße in den Kuhweg und schließlich Richtung Johannisplatz davon. Die Personalien des männlichen Zweiradfahrers, der zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein und einen gelblichen Helm getragen haben soll, sind derzeitig nicht bekannt. Das Kennzeichen des mehrfarbigen Zweirads konnte sich der Unfallbeteiligte PKW Fahrer nicht merken. Zum Zeitpunkt des Geschehens seien mehrere Verkehrsteilnehmer vor Ort gewesen. Etwaige Zeugenhinweise sollten bitte der Polizei in Kirn oder jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.

