Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mehrere Pkw aufgebrochen

Seesbach (ots)

In der Nacht vom 16.04.2019 auf den 17.04.2019 kam es in der Ortsgemeinde Seesbach zu mehreren PKW-Aufbrüchen. Bisher wurden fünf Fälle bekannt. Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand schlug ein unbekannter Täter eine oder mehrere Scheiben der PKW mit unbekannten Gegenstand ein und entwendete durch Hineingreifen Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginnern. Die Ermittlungen dauern derzeit an. In diesem Zusammenhang warnt ihre Polizei: Lassen sie keine Wertgegenstände, insb. Handtaschen und Geldbörsen, gut sichtbar in ihren Kraftfahrzeugen zurück. Haben sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht, dann melden sie sich bitte bei ihrer Polizeidienststelle unter 06752-156-0

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell