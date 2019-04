Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall im Hellbergtunnel

Bild-Infos

Download

Gemarkung Kirn, Bundesstraße 41, Hellbergtunnel (ots)

Am heutigen Vormittag kam es im Hellbergtunnel zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 60-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim verletzt wurde. Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand befuhr sie die Bundestraße 41 in Richtung Idar-Oberstein. Wenige Meter vor dem Tunneleingang geriet sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn gegen einen dort befindlichen Bordstein. Im Anschluss stieß das Fahrzeug gegen das Mauerwerk des Tunneleinganges und kam abschließend im Kurvenbereich innerhalb des Tunnels zum Stillstand. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste der Tunnel komplett gesperrt und eine Umleitung eingerichtet werden. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauern zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell