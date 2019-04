Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl aus Sporthalle

Kirn (ots)

Am Abend des 15.04.2019 wurden aus einer Sporthalle in der Kallenfelser Straße 1 in Kirn aus den unverschlossenen Umkleidekabinen mehrere Wertgegenstände entwendet. Darunter befanden sich Fahrzeugschlüssel der Sportteilnehmer. Durch die Täter wurden die Pkw der Geschädigten durchsucht und Wertgegenstände entwendet. Täterhinweise bitte an die Polizei Kirn unter 06752-1560

