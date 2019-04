POL-PIKIR: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Polizeiinspektion Kirn

Am 15.04.2019 zwischen 09.30 und 10 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Kapellenstraße in Bad Sobernheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter und flüchtiger Fahrzeugführer stieß mit seinem gegen den vorderen linken Kotflügel eines ordnungsgemäß geparkten und unbesetzten hellblauen Hyundai ix20 mit KH-Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn zu melden. Gegen den flüchtigen PKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren eröffnet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 EUR

