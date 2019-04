Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl aus PKW

Kirn (ots)

Am 13.04.2019, in der Zeit von 22:30 bis 22:35 Uhr wurde in der Kallenfelser Straße in Kirn, in unmittelbarerer Nähe zu einem Döner-Imbiss, eine Herrenumhängetasche aus einem kurz abgestellten PKW entwendet. Der Fahrer des PKW ging nur kurz in den Imbiss um die nächste Auslieferungsfahrt zu übernehmen und ließ den PKW kurz unverschlossen und unbeaufsichtigt stehen. Bei Rückkehr hat er den Diebstahl bemerkt. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten etwaige Hinweise oder Beobachtungen der Polizei in Kirn oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden.

