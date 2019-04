Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Griebelschied (ots)

Zwischen dem 12.04.19, 22.00h und dem 13.04.2019, 07.30h wurde der Jägerzaun am Anwesen Brunnenstraße 12 in Griebelschied beschädigt. Die Unfallspuren deuten auf einen Pkw als verursachendes Fahrzeug hin. Der Fahrzeugführer verlässt die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Kirn: 06752-1560

