Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Quadfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Hochstetten-Dhaun (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr kurz nach 16:00 Uhr ein 59-jähriger Verkehrsteilnehmer mit einem Quad im Ortsteil Hochstädten die Flurstraße aus Richtung Hammerweg kommend in Richtung der Straße "Langgewann". Hierbei prallte er aus noch ungeklärter Ursache gegen die Steintreppe eines Wohnhauses auf der in Fahrtrichtung gesehen rechten Straßenseite. Der 59-Jährige, der ohne Schutzhelm unterwegs war, wurde vom Quad geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Mögliche Augenzeugen des Unfallgeschehens sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.

