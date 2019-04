Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Rollerfahrer leicht verletzt

Bad Sobernheim (ots)

Am Mittwoch befuhr gegen 19:35 Uhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer die Westtangente aus Richtung Meddersheim kommend. Beim Einfahren in den Verkehrskreisel in Höhe der Monzinger Straße übersah er einen aus Richtung Kirn kommenden Motorroller, so dass es zum Anstoß kam. Der 29-jährige Rollerfahrer stürzte hierbei und wurde leicht verletzt.

