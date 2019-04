Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Trickdiebstahl - Hoher Schaden

Kirn (ots)

Am Mittwoch wurde gegen 13:00 Uhr ein Mann bei einer 68-jährigen Anwohnerin der Josef-Görres-Straße vorstellig. Er gab sich zunächst als Messer- und Scherenschleifer aus. Nachdem die Frau ihm erklärte, dass sie hierfür keinen Bedarf habe, bekundete er sein Interesse am Ankauf von Schmuck und Antiquitäten, woraufhin sie ihm Einlass gewährte. Während sie dem Mann diverse Schmuckstücke zeigte, bat er um ein Glas Wasser, so dass er für einen Moment unbeaufsichtigt war. Als er später das Haus verlassen hatte, musste die Dame mit Entsetzen feststellen, dass Schmuck in fünfstelligem Wert fehlte. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 45-45 Jahre alt, südländische Erscheinung, ca. 1,75 m groß, untersetzte Statur, schwarze, sehr kurze Haare, rundliches Gesicht, sprach in akzentfreiem Hochdeutsch, bekleidet mit Jeans und dunkelblauer Jacke mit Emblem am Ärmel. Wem eine solche Person aufgefallen ist oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, unbekannten Personen mit derartigen Anliegen zu vertrauen oder diese gar ins Haus zu lassen. Im Zweifelsfall sollte umgehend die örtliche Polizeidienststelle oder der Notruf 110 kontaktiert werden.

