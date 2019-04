Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Einbruchs-Serie in Fahrzeuge geht weiter - Zeugenhinweise erbeten

Simmertal (ots)

In der Nacht zum Dienstag kam es in der Ortslage von Simmertal erneut zu Diebstählen aus geparkten Kraftfahrzeugen. Diesmal wurde an 2 in der Hauptstraße abgestellten Pkw (Fiat Tipo und VW Touran) jeweils eine Fensterscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde eine Geldbörse mit Bargeld und wichtigen Dokumenten sowie eine leere Einkaufstasche. Die Polizei rät dringend, keine Wertsachen in Fahrzeugen liegenzulassen sowie verdächtige Wahrnehmungen / Personen umgehend zu melden (Festnetztelefon der Polizeiinspektion Kirn oder Notruf 110).

