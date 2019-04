Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Kreisstraße 20 Höhe Eckweiler (ots)

Pritschen-Lkw einer Baufirma befährt die K 20 aus Richtung Bad Sobernheim kommend in Fahrtrichtung Pferdsfeld. In Höhe der Unfallstelle verliert er Teile der Ladung. Dadurch muss der hinter ihm fahrende Pkw abbremsen. Der hinter diesem Pkw befindliche Fahrzeugführer fährt dem vorausfahrenden Fahrzeug aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand hinten auf. An beiden Pkw entsteht leichter Sachschaden. Der Pritschen-Lkw verläßt die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf dieses Fahrzeug bitte an die Polizei Kirn: 06752-1560

