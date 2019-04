Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Nach Parkrempler weggefahren

Bad Sobernheim (ots)

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Mittwochvormittag gegen 09:30 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Einkaufszentrums in der Kapellenstraße, wie eine Autofahrerin beim Rangieren aus einer Parklücke einen seitlich daneben geparkten Pkw touchierte und ihre Fahrt unvermittelt fortsetzte. An dem geparkten Fahrzeug entstand erheblicher Schaden. Die 75-jährige in der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim wohnende Unfallverursacherin konnte anschließend von der Polizei ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

