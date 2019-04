Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Autofahrer unter Drogeneinfluß

Bad sobernheim (ots)

Am 02.04.2019, gegen 02.00 Uhr, führte eine Funkstreife der Polizei Kirn eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Breslauer Straße in Bad Sobernheim durch. Im Laufe der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem 24- jährigen Autofahrer, der in Wiesbaden wohnt, Hinweise die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Der junge Mann war in der Vergangenheit bereits schon zahlreiche polizeilich in Erscheinung getreten. Ein durchgeführter freiwilliger Urintest reagierte positiv auf Kokain. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde der PKW Schlüssel präventiv sichergestellt. Dem jungen Mann wurde im Kirner Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Fahrverbot und wahrscheinlich einem 4-stelligen Bußgeld sowie ein Strafverfahren.

