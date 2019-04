Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Kirn (ots)

Am 01.04.19 gegen 11.50h befuhr ein 79 jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die B 41 aus Fahrtrichtung Bad Sobernheim kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. In Höhe der Unfallstelle kollidiert er zunächst mit der vor ihr fahrenden Pkw-Fahrerin die durch die Kollision in den links neben der Fahrbahn befindlichen Böschungsbereich geschleudert wird. Diese Fahrerin wird dadurch leicht verletzt. Der Unfallverursacher fährt weiter über die Gegenfahrbahn und prallt gegen eine ebenfalls links neben der Fahrbahn befindliche Hangbegrenzungsmauer. Durch diese Kollision wird die 75jährige Beifahrerin des Unfallverursachers tödlich verletzt. Der Fahrer wird schwerstverletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht Totalschaden. Unfallverursacher wird mittels Rettungshubschrauber ins Pfalzklinikum nach Kaiserslautern verbracht. Aus welchen Gründen der Unfallverursacher zunächst mit dem vor ihr fahrenden Pkw und anschließend mit der Mauer kollidierte ist bis dato ungeklärt. Die B 41 war für ca. 3 Stunden voll gesperrt.

