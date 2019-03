Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Tätlichkeiten auf offener Straße

Hochstetten-Dhaun: (ots)

Am 31.03.2019, gegen 13:30 Uhr meldeten eine Joggerin und ein Anwohner, dass in Hochstetten-Dhaun, eine männliche Person eine Frau auf offener Straße tätlich angegangen sei. Die beiden Personen gingen dann gemäß der Zeugenaussagen zu Fuß in Richtung Kirn, während der Mann weiterhin tätlich gegen die Frau gewesen sei. Eine wenige Minuten später eintreffende Funkstreife der Polizei Kirn konnte die beiden Personen antreffen. Beide Personen waren der Polizei nicht unbekannt. Wie bekannt war lag gegen den 41 - jährigen Mann ein Haftbefehl vor. Dieser wurde im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme auch umgehend vollstreckt, und der Mann wurde in die JVA Rohrbach in Wöllstein verbracht.

