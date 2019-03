Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Motorradfahrer gestürzt

Meddersheim (ots)

Am späten Samstagnachmittag befuhr ein im Rhein-Main-Gebiet wohnender 41-jähriger Motorradfahrer die L 232 aus Richtung Merxheim kommend. Am Ortseingang von Meddersheim streifte er infolge von Unachtsamkeit die Richtungstafel der dortigen Fahrbahnverengung und kam zum Sturz. Der 41-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand erheblicher Schaden.

