Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kind von Pkw erfasst

Bad Sobernheim (ots)

Gegen 12:20 Uhr wollte am Freitag ein 13-jähriger Junge in Höhe der Neugasse aus Richtung des Felke-Centers kommend die Bahnhofstraße überqueren. Hierbei lief er zwischen wartenden Fahrzeugen hindurch, ohne offenbar auf den Verkehr zu achten. Schließlich wurde das Kind von einem in Richtung Poststraße fahrenden Pkw erfasst und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der 13-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

