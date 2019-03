Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht REWE-Parkplatz

Kirn (ots)

Am 28.03.2019 gegen 20.30h wird ein geparkter Pkw auf dem Rewe-Parkplatz in Kirn beschädigt. Vermutlich beim Ein-/Ausparken kollidierte ein Pkw mit dem Fahrzeug des Geschädigten. Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne die Schadensregulierung zu veranlassen. Hinweise bitte an die Polizei Kirn: 06752-1560

