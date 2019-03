Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Exhibitionist im Marumpark

Bad Sobernheim (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, zeigte sich am 15.03.2019 ein erwachsener Mann im Marumpark, sowie in der angrenzenden Kirchstraße in exhibitionistischer Weise. Der Mann entblößte am Freitagnachmittag zwischen 13.00 Uhr und 14.30 Uhr gegenüber vorbeigehenden Personen sein Geschlechtsteil. Bisher sind zwei Fälle bekannt geworden. Der Mann war dunkelhaarig und relativ kräftig. Über das Alter konnten bisher keine Angaben erlangt werden. Die Kirner Polizei fragt nun, wer ebensolche Beobachtungen im näheren Bereich des Marumparks gemacht hat oder Hinweise zu dem unbekannten Mann geben kann.

