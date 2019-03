Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Staudernheim (ots)

Am 26.03.19 gegen 06.40h kollidiert ein Fahrzeug der Post in der Schulstraße in Staudernheim beim Abbiegen mit einer Fahrradfahrerin. Diese kommt zu Fall und verletzt sich leicht. Gegen den Fahrer des Postautos wird ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

