POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Simmertal (B41) (ots)

Am 24.03.2019 um 17:20 Uhr befuhr die 56 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf die B41 aus Richtung Martinstein kommend in Richtung Kirn. Kurz hinter dem Ortsausgang Martinstein kommt sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert ungebremst mit einer Straßenlaterne. Diese wird aus der Verankerung gerissen und völlig beschädigt. Auch am Fahrzeug der Unfallverursacherin entsteht erheblicher Sachschaden. Weiterhin wird sie leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und die Laterne gesichert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca.10000EUR.

