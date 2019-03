Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kapellenstraße in Bad Sobernheim ereignete sich zwischen dem 22.03.19 ca. 19 Uhr und dem 23.03.2019 ca. 09.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Es wurde ein VW Passat mit BIR-Kennzeichen im Bereich der Fahrertür beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen bis jetzt keine vor. Die Polizei Kirn bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der genannten Telefonnummer zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell