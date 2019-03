Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Alkoholisierter Fahrzeugführer

Odernheim am Glan (ots)

Am 22.03.19, um 17.00h, wurde ein 60jähriger Pkw-Fahrer in Odernheim am Glan einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

