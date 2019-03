Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Absturz eines Gleitschirmfliegers

Hochstetten-Dhaun: (ots)

Ein aufmerksamer Bürger, teilte der Polizei Kirn am 19.03.2019, gegen 17:00 Uhr mit, dass er soeben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Gleitschirmflieger im Bereich Hochstetten-Dhaun (OT Hochstädten) abstürzen gesehen hat. Der Schirm sei über der Person zusammengeklappt und die Person sei dann augenscheinlich 40-50 Meter in die Tiefe gestürzt. Weitere Flieger seien vor Ort, scheinen dies aber nicht mitbekommen zu haben. Eine Funkstreife fuhr zusammen mit dem Mitteiler vor Ort um sich die Stelle von ihm zeigen zu lassen. Streife kann vor Ort, tatsächlich den verunglückten 55-jährigen Gleitschirmflieger antreffen. Dieser ist unverletzt und gibt an, dass sein Schirm sich aufgrund von Turbulenzen zusammengeklappt habe, woraufhin er aus 20 - 30 Metern Höhe eine kontrollierte Baumlandung vollzogen habe. Die Bäume haben folglich den Fall abgebremst, sodass der Betroffene unverletzt zu Boden kam. Lediglich am Gleitschirm sei ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstanden.

