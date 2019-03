Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am 19.03.2019, in der Zeit von 07:45 bis 14:30 Uhr wurde in der Danziger Straße in Kirn, in Nähe der Berufsbildenden Schule, ein parkender PKW (schwarzer Kia Ceed), vermutlich von einem ein - oder ausparkenden Fahrzeug beschädigt. Fremdlackanhaftungen am PKW des 20-jährigen Geschädigten lassen auf ein weißes Verursacherfahrzeug schließen. Der Unfallverursacher hat sich offenkundig nicht um den entstandenen Schaden gekümmert und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Kirn ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können sich auf der Dienststelle (06752-1560) zu melden.

