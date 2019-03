Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht

Kirn (ots)

Während einer zweistündigen Abwesenheit des Fahrzeughalters wurde am heutigen Vormittag auf dem öffentlichen Parkplatz in der Mauergasse ein geparkter Pkw an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell