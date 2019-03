Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Exhibitionist im Marumpark

Bad Sobernheim (ots)

Am heutigen Freitag war eine Frau fußläufig im Marumpark in Bad Sobernheim unterwegs. Hier wurde sie von einem Mann angesprochen der wissen wollte, wo er seine Notdurft verrichten könne. Er urinierte hierauf in ein Gebüsch und zeigte der Dame dann mehrfach sein Geschlechtsteil. Im Anschluss entfernte er sich aus dem Park. Beim Täter soll es sich um einen 30-40 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur handeln. Er soll zudem eine graue Jacke und eine dunkle Hose getragen haben. Hinweise zum Täter bitte an die Polizei in Kirn unter 06752/1560.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell