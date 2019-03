Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall

Hochstetten-Dhaun (ots)

Am 15.03.2019, gegen 11.05h will ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw von der Tankstelle in Hochstetten-Dhaun in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersieht er einen von links kommenden Pkw der seinerseits verbotswidrig die dort befindliche Sperrfläche überfuhr. Es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

