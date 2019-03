Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall

Bad Sobernheim (ots)

Am 15.03.2019, gegen 08.00h, stößt eine Pkw-Fahrerin in der Meddersheimer Straße in Bad Sobernheim beim Einparken gegen ein geparktes Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entsteht leichter Sachschaden. Verursacherin wurde verwarnt.

