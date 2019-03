Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall

Bad Sobernheim (ots)

Am 15.03.2019, gegen 09.40h befuhr ein Fahrzeugführer die Straße Kuhweg in Bad Sobernheim in Fahrtrichtung Monzinger Straße. Dort missachtet er im Kreisverkehr die Vorfahrt des von links kommenden Unfallgegners. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Gegen den Verursacher wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell