Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrt unter Drogeneinfluss

Martinstein (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 01:40 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Martinstein einen 37-jährigen Pkw-Fahrer, der mit seinem BMW in Richtung Bad Kreuznach unterwegs war. Es ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der BMW-Fahrer aktuell unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Bußgeld- sowie ein Strafverfahren eingeleitet. Er muss darüberhinaus mit einem Fahrverbot rechnen.

