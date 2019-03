Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Rollerfahrer

Kirn, Bahnhofstraße (ots)

Am 11.03.2019 gegen 06:35 Uhr wollte eine 21-jährige Opel Fahrerin von einem Parkplatz aus links in die Bahnhofstraße von Kirn einfahren. Hierbei übersah sie einen von links kommenden 55-jährigen Rollerfahrer. Infolge dessen stieß sie mit dem Rollerfahrer zusammen, wodurch der 55-jährige zu Fall kam. Durch den Sturz verletzte sich der Rollerfahrer leicht an seinem rechten Knie. Der entstandene Sachschaden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen dürfte bei circa 1.500 Euro liegen. Gegen die 21-jährige Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

