Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Auswirkungen des Sturmtiefs "Eberhard" im Raum Kirn

Kirn (ots)

Am 10.03.2019 kam es zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr für die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Kirn zu insgesamt 20 Meldungen, welche durch den starken Wind ausgelöst worden waren. Betroffen waren die Stadt Kirn sowie die Verbandsgemeinden Kirn-Land und Bad Sobernheim. In den meisten Fällen handelte es sich um sogenannte Windbrüche, bei welchen herabgefallene Äste oder umgestürzte Bäume die Straßen versperrten. Hierdurch kam es auch vereinzelt zu Stromausfällen. In der Stadt Kirn wurde ein Trampolin weggeweht und ein Vordach aus Kunststoff drohte auf die Bahngleise zu wehen. Vielerorts stürzten Baustellenschilder und Bauzäune um. In der Gesamtschau entstanden nur leichtere Sachschäden und es kamen keine Personen zu Schaden.

Gegen 18.30 musste eine Stromtrasse an der Bundesstraße 41 in Höhe der Gemeinde Nußbaum durch den Netzbetreiber abgeschaltet werden, da sich Windbruch in den Leitungen verfangen hatte. Hierdurch kam es zur Beeinträchtigung der Stromversorgung im östlichen Bereich der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim. Gegen Mitternacht waren alle Störungen behoben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell