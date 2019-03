Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vandalismusschaden in öffentlicher Toilettenanlage

Kirn (ots)

Am 06.03.2019 gegen 19.35 Uhr wurde festgestellt, dass eine bislang unbekannte Personengruppe in der öffentlichen Toilettenanlage vor dem Bahnhofsgebäude in Kirn, Bahnhofstraße randalierte. Der mögliche Tatzeitraum lässt sich nach ersten Ermittlungen auf 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr eingrenzen. Von den Tätern wurden sowohl auf der Damen-/ wie auch auf der Herrentoilette die Seifenspender abgerissen, in beiden Toiletten die Waschbecken mit Papiertüchern verstopft und die Wasserhähne voll aufgedreht, sodass es zu einer Überschwemmung der Räumlichkeiten kam. Darüber hinaus wurde auch der Wasserhahn auf der Herrentoilette beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Derzeit liegen der Polizei erste Zeugenhinweise auf eine Gruppe Jugendlicher vor. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell