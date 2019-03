Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Erneut Anrufe von falschen Polizeibeamten

Kirn (ots)

Am Mittwochvormittag gingen im Stadtgebiet von Kirn zahlreiche Anrufe von angeblichen Polizeibeamten ein. Es handelte sich hier um die seit längerer Zeit bekannte Masche: Die Anrufer recherchieren von ausländischen Callcentern aus in öffentlichen Telefonbucheinträgen nach altertümlich klingenden Vornamen und landen meist bei Bürgerinnen und Bürgern im Seniorenalter. Diesen wird vorgegaukelt, dass die Polizei Einbrecher festgenommen habe, bei denen Listen mit Namen und Adressen der jeweils Angerufenen gefunden worden seien. Die Anrufer zielen letztlich darauf ab, dass Vertrauen der älteren Herrschaften zu gewinnen und diese dazu zu bewegen, Bargeld und Wertsachen an einen "Abholer" zwecks "sicherer Verwahrung" auszuhändigen. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte keinesfalls Informationen preisgeben und unverzüglich die örtliche Polizeidienststelle kontaktieren.

Polizeiinspektion Kirn

