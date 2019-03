Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Bad Sobernheim (ots)

Am Mittwochmorgen, den 06.03.2019 gegen 10:20 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge auf dem Parkplatz, entlang der Gymnasialstraße neben der städtischen Bibliothek, einen Verkehrsunfall beobachten und somit zur Tataufklärung beitragen. Nach einem Wendemanöver stieß die 42-jährige Fahrerin eines Porsche Cayenne mit dem Heck gegen einen geparkten Mercedes-Daimler und setzte ihr Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Malteser Straße fort. Geistesgegenwärtig merkte sich der Zeuge das Nummernschild und informierte die Polizei. Anhand dessen konnte wenig später die Verursacherin samt Porsche Zuhause angetroffen werden. An beiden Fahrzeugen war leichter Sachschaden entstanden. Die 42 Jährige muss sich nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafrechtlich verantworten.

