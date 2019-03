Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Rotlicht missachtet - Hoher Sachschaden entstanden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kirn (ots)

Am heutigen Tag gegen 12.45 Uhr befährt die 25 Jahre alte Führerin eines Renault Clio die Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte. An der Lichtzeichenanlage Bahnhofstraße / Halmer Weg missachtet sie das für sie geltende Rotlicht und kollidiert mit einem Daimler-Benz, der mit einem 39 Jahre alten Fahrer besetzt ist und ordnungsgemäß in den Kreuzungsbereich einfuhr. Durch die Wucht des Aufpralls werden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und der Clio gegen die Hauswand und das Geländer des angrenzenden Bankgebäudes geschleudert. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10000EUR. Verletzt wird glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell