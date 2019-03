POL-PIKIR: Fahranfängerin kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Polizeiinspektion Kirn

Die 18 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo befuhr am heutigen Morgen gegen 07.35 Uhr die L232 aus Staudernheim kommend in Richtung Bad Sobernheim. Kurz hinter dem Ortsschild Staudernheim touchierte die Fahranfängerin den Bordstein, verlor dadurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß sie gegen einen Felsen und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug, welches im Anschluss auf den Rädern zum Stillstand kommt. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus eingeliefert. Sie war jedoch ansprechbar. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 7000 EUR.

