Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Kirn (ots)

Am Sonntagabend, den 03.03.2019 kam es in der Zeit von 21:20 Uhr bis 21:45 Uhr auf dem Parkplatz "Auf der Kiesel" zu einer Verkehrsunfallflucht. Nachdem der 28-jährige Besitzer eines BMW Coupé zu seinem ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange fest. Der bislang unbekannte Verursacher hatte nach dem derzeitigen Ermittlungsstand beim Parkvorgang, den BMW touchiert ohne sich danach um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Kirn nimmt Hinweise unter der 06752-156-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell