Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an PKW

Meisenheim (ots)

Am 02.03.2019 wurde bei der Polizei in Kirn eine Anzeige erstattet, weil Unbekannte, in Meisenheim auf dem Parkplatz des Kindergartens in der Präses-Held-Straße, einen parkend abgestellten PKW VW Tiguan (schwarz) beschädigt haben. Der Geschädigte stellte nach Rückkehr zu seinem PKW fest, dass auf der rechten Fahrzeugseite ein tiefer Kratzer im Lack verursacht wurde, welcher fast über die komplette Fzg-Seite verlief. Die Tat muss in der Zeit von 12:30 - 16:30 Uhr passiert sein, während der Geschädigte als Begleitperson beim Fastnachtsumzug mitging. Zeugenhinweise werden an die Polizei in Kirn, Lauterecken oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

