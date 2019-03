Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kennzeichen mutwillig abgerissen

In der Nacht von Freitag 01.03. auf Samstag 02.03 wurde an einem geparkten PKW in der Hauptstraße in Heimweiler das hintere amtliche Kennzeichen mutwillig abgerissen. Durch einen Zeugen konnte es wenige Meter weiter im Kirchweg wieder aufgefunden werden. Am Abend fand in der Ortschaft eine Fastnachtsveranstaltung statt. Hinweise zur Tat oder zum Täter bitte an die Polizei in Kirn unter 06752-1560.

